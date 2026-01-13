"Медобследование прошло великолепно, быстро, я доволен! Сбил с Осетии пять килограмм, всё нормальненько", — приводит слова Дзюбы "Чемпионат".
"Акрон" начнет зимние сборы 14 января. Команда из Тольятти проведет подготовку ко второй части сезона в Абу-Даби. Первый матч команды Заурбека Тедеева после зимней паузы в РПЛ состоится 28 февраля. В этот день "Акрон" встретится с "Оренбургом" в матче 19-го тура чемпионата России.
После 18-ти прошедших туров "Акрон" набрал 21 очко и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Дзюба – после медосмотра: сбил с Осетии пять килограмм
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба рассказал о прохождении медосмотра перед зимними сборами.
Фото: ФК "Акрон"