Дзюба – о переходе Баринова в ЦСКА: удивился. "Локо" говорит одно, а Дмитрий — другое

"Удивился. Хотя уже когда узнал определенную инсайдерскую информацию, понял, что все так и произойдет. Все как обычно в "Локомотиве", а ЦСКА подхватил. Будет интересно на него посмотреть в другой команде. При этом мне было удивительно слышать, что "Локомотив" говорит одно, а Бара — другое, вот это немножко странно", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов покинул "Локомотив" во вторник, 13 января. Полузащитник подписал контракт с ЦСКА до лета 2029 года. В составе армейцев он будет играть под 6-м номером.
Баринов является воспитанником академии "Локомотива", он дебютировал за основной состав в 2015 году и провел в структуре железнодорожников всю карьеру. С 2019 года Баринов носит капитанскую повязку команды. Всего на его счету 274 матча за красно-зеленых, 13 голов и 27 ассистов. Вместе с "Локомотивом" он выиграл чемпионат России, стал трехкратным обладателем Кубка страны и один раз выиграл Суперкубок России.
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал переход бывшего капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"