Ловчев оценил будущих соперников сборной России

"Я об этих командах ничего не знаю. Сегодня мы пользуемся теми окнами, которые есть в календаре УЕФА и ФИФА. Вопрос сейчас не в том, кого нам выбрать в соперники, а кто согласится с нами сыграть.
Мы должны показать свой уровень футбола. Сейчас наша сборная играет неважнено.
Надо выходить и показывать, что мы сильнее этих команд", — отметил Ловчев в разговоре с "Матч ТВ".
Матч сборных России и Никарагуа состоится 27 марта на "Ozon Арене" в Краснодаре. Игра Россия — Мали пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 31 марта.
Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях с марта 2022 года.