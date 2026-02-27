Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Арсенал Тула2 тайм

Ловчев оценил будущих соперников сборной России

Бывший российский футболист Евгений Ловчев рассказал, чего ждёт от матчей сборной России с командами Никарагуа и Мали.
Фото: сборная России
Товарищеские игры пройдут в конце марта.

"Я об этих командах ничего не знаю. Сегодня мы пользуемся теми окнами, которые есть в календаре УЕФА и ФИФА. Вопрос сейчас не в том, кого нам выбрать в соперники, а кто согласится с нами сыграть.

Мы должны показать свой уровень футбола. Сейчас наша сборная играет неважнено.

Надо выходить и показывать, что мы сильнее этих команд", — отметил Ловчев в разговоре с "Матч ТВ".

Матч сборных России и Никарагуа состоится 27 марта на "Ozon Арене" в Краснодаре. Игра Россия — Мали пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 31 марта.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях с марта 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится