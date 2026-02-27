Матчи Скрыть

"Факел" минимально обыграл "Урал" в 22 туре Первой лиги

Воронежский "Факел" укрепил лидерство в турнирной таблице Первой лиги благодаря победе над второй командой чемпионата — екатеринбургским "Уралом".
Фото: ФК "Факел"
"Факел" выиграл со счётом 1:0 благодаря голу албанского нападающего Белайди Пуси на 43-й минуте встречи.

Таким образом, воронежцы оторвались от "Урала" на 10 очков: "Факел" лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 51 очком, в активе екатеринбуржцев — 41 балл.

В следующем туре "Факел" 8 марта сыграет в гостях с "Нефтехимиком", а "Урал" днём позже проведёт выездную встречу с волгоградским "Ротором".

