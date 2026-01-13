Агент – об уходе Баринова из "Локомотива": деньги не имели какого-то значения

"Деньги вообще не имели какого-то значения. Решение по поводу Баринова было принято давно, когда "Локомотив" с другим генеральным директором выставил Дмитрия на трансфер. Потом была долгая история после этого — предыдущее руководство этот трансфер не согласовало и сделало предложение с зарплатой на 40 процентов ниже. Тогда внутри себя Дмитрий принял решение об уходе, но это было тяжело для него", – приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Во вторник, 13 января стало известно, что Баринов покинул "Локомотив", подписав контракт с ЦСКА до конца сезона-2028/29.
Всего за железнодорожников 29-летний полузащитник провел 274 матча, записав на свой счет 13 голов и 27 результативных передач. Вместе с московской командой Баринов выиграл чемпионат России, четыре раза становился обладателем Кубка составе железнодорожников Дмитрий стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 18-ти туров. "Локомотив" идет третьим, набрав 37 очков.