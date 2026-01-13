Зобнин: люблю "Спартак" и не хочу ничего менять. Готов закончить здесь карьеру

"Продление контракта? Меня вызвали в офис, предложили условия, и я в тот же день согласился. Я люблю "Спартак" и не хочу ничего менять. Готов закончить здесь карьеру", – приводит слова Зобнина Sport24.
Зобнин выступает в "Спартаке" с 2016 года. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 1 гол. В декабре Зобнин продлил трудовое соглашение со столичным клубом до 2027 года.
Ранее стало известно, что на пост нового главного тренера "Спартака" назначен Хуан Карлос Карседо. Испанский специалист тренировал кипрский "Пафос", а также в 2012 году работал в штабе красно-белых помощником Унаи Эмери.
Фото: ФК "Спартак"