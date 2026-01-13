Дзюба оценил переход Дивеева из ЦСКА в "Зенит"

Вчера, 12 января, центральный защитник перешел в стан сине-бело-голубых за 2 млн евро.
"Мне кажется, ЦСКА ошибся. "Зенит" от трансфера Дивеева точно выиграет. Обмен в пользу питерского клуба", — сказал Дзюба в беседе с "Чемпионатом".
В первой части сезона 2025/2026 Игорь Дивеев провел за ЦСКА 19 матчей, в которых забил 3 мяча. Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2029 года.
В обратном направлении, из "Зенита" в ЦСКА, на правах свободного агента перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.