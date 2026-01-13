23 декабря Ролан Гусев был утвержден в должности главного тренера бело-голубых, с середины ноября он был исполняющим обязанности наставника команды.
"Шаронов — хороший специалист, но пока у него не все получалось. Что касается Жиркова, раз Гусев принял такое решение, то ему виднее. Жирков и Шаронов — очень опытные игроки. Отсутствие большого тренерского опыта не говорит о том, что это будут плохие тренеры. Чего ждать от "Динамо"? Клуб уже наделал спорных решений, сильно лучше они не будут, сезон уже не спасти", — передает слова Геркуса Metaratings.
"Динамо" завершило первую часть сезона 2025/2026 на 10 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе. Сезон команда начинала под руководством Валерия Карпина, который покинул коллектив 17 ноября.
Геркус считает, что сезон для "Динамо" уже не спасти
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о назначении Юрия Жиркова и Романа Шаронова в тренерский штаб московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва