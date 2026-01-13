Сафонов уверен, что подписанием Баринова ЦСКА ослабил "Локомотив"

"Отличный трансфер со стороны ЦСКА, они грамотно сработали. Молодцы, что сумели дожать и заполучить футболиста хорошего уровня. Баринов точно усилит ЦСКА, грамотный игрок. Можно сказать, что ЦСКА ослабил конкурента в борьбе за чемпионство", — сказал агент.
29-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". За все время в составе красно-зеленых он принял участие в 274 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и 27 результативных передач.
С железнодорожниками Дмитрий выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал для Rusfootball.info трансфер полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"