После 18 туров калининградцы с 35 очками располагаются на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.
"Первый матч у нас будет сложный — выездной с "Зенитом". Но он может что-то определить в плане нашего итогового места. Если результат будет хорошим, считаю, мы спокойно сможем претендовать на лидерство", — отметил Петров в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
Матч 19 тура РПЛ "Зенит" — "Балтика" состоится 27 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.
Петров рассказал, за счет чего "Балтика" сможет претендовать на первое место в РПЛ
Полузащитник "Балтики" Илья Петров ответил на вопрос о том, претендует ли команда на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"