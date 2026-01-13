Официально: Рашид Рахимов покинул "Рубин"

Рашид Маматкулович возглавлял "Рубин" с апреля 2023 года. При нем команда стала победителем Первой лиги сезона 2022/2023. Всего под руководством Рахимова казанцы провели 108 официальных матчей, в которых одержали 43 победы, 22 раза сыграли вничью и потерпели 43 поражения.
После 18 туров сезона 2025/2026 "Рубин" с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее СМИ сообщали, что Рахимова в казанском клубе заменит испанец Франк Артига.
Казанский "Рубин" объявил об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Рубин"