Сегодня, 13 января, было официально объявлено о трансфере Баринова в ЦСКА за 2 млн евро.
"Борис Борисович сразу активно включился в работу. Было сделано адекватное предложение — в отличие от того, что поступало ранее от Владимира Леонченко. Однако точка невозврата уже была пройдена. Дело не в деньгах, а в отношении клуба. Когда мы общались с Борисом Борисовичем, решение уже было окончательно принято, и изменить его было невозможно", — сказал Кузьмичев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". На его счету — 274 матча, 13 забитых мячей и 27 результативных передач в составе железнодорожников. Баринов выиграл с "Локо" чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года.
Представитель Баринова рассказал, пытался ли Ротенберг сохранить игрока в команде
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника Дмитрия Баринова, рассказал, мог ли новый генеральный директор "Локомотива" Борис Ротенберг оставить футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"