Официально об отставке Рашида Маматкуловича объявили сегодня, 13 января.
"Ходили слухи, что было какое?то недовольство Рахимовым в "Рубине". Но с таким стабильным составом, одним из лучших нападающих РПЛ Даку команда должна быть в восьмерке с любым тренером, и она там находится. Возможно, от Рахимова ждали большего в этом сезоне", — передает слова Мостового "Матч ТВ".
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Рубин" с 23 очками располагается на 7-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Рашид Рахимов тренировал команду с 2023 года.
Новым главным тренером казанского клуба станет испанец Франк Артига.
Мостовой считает, что от Рахимова в "Рубине" ждали большего
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал увольнение Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"