"Вообще непонятно, что происходит в этом клубе". Дзюба - об уходе Баринова из "Локомотива"

"Удивляет, что у "Локомотива" уходит лидер? Не удивляет. Когда я увидел все изнутри, то в принципе ничему не удивляюсь. Мне кажется, что вообще непонятно, что происходит в этом клубе", - цитирует Дзюбу "СЭ".
Сегодня, 13 января, полузащитник Дмитрий Баринов официально перешел из "Локомотива" в ЦСКА, заключив контракт с новым клубом до 2029 года.
В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел 17 матчей за красно-зеленых в РПЛ, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Также на его счету один ассист в 7 играх текущего Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"