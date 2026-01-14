Форвард дал понять, что открыт для вызова в сборную и считает, что его нынешняя форма позволяет конкурировать с другими российскими нападающими.
- Если я буду достоин вызова в сборную России и буду не уступать другим. Считаю, что первую половину сезона в РПЛ я не уступил никому из российских нападающих. Если буду также демонстрировать хорошую игру, почему бы и не приехать в сборную? - передаёт слова игрока "Чемпионат".
36-летний футболист выступает за "Акрон" с 2024 года. За это время он провёл 40 матчей во всех турнирах, отметился 15 забитыми мячами и 11 ассистами на партнёров. Его трудовой договор с клубом истекает по окончании сезона.
Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную России
Фото: ФК "Акрон"