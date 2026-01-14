Дзюба - о критике в свой адрес: мне вообще по барабану

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба рассказал, как относится к обсуждениям и негативным высказываниям в свой адрес.
Фото: ФК "Акрон"
Форвард отметил, что давно привык к повышенному вниманию и спокойно относится к подобным оценкам.

- Мне вообще по барабану. Хоть миллиард человек будет против - меня невозможно оскорбить или задеть. Есть миф, что я на кого-то обижаюсь. Но я считаю, что человек может выбирать, с кем он хочет общаться, а с кем нет, - передаёт слова форварда "СЭ".

Футболист выступает за клуб с 2024 года. За это время нападающий провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отметился 11 голевыми передачи. В июне этого года контракт игрока с тольяттинским клубом истекает.

"Акрон" имеет в своём активе 21 балл и идёт на девятой строчке в чемпионате России.

