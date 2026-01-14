Об отставке специалиста клуб официально сообщил 13 января. По информации СМИ, главным кандидатом на освободившийся пост считается испанский специалист Франк Артига.
- Какое-то просто безумие. Такое бывает, когда случается полный блэкаут. Я вообще не понимаю происходящего. Тем более не понимаю, когда читаю, кто приходит. Артига - хороший знакомый. Мы уже видим, как пострадал бюджет Татарстана. Как можно за такого тренера ещё и платить деньги? - цитирует Корнеева "Матч ТВ".
"Рубин" ушёл на зимнюю паузу с 23 баллами в копилке, занимая седьмое место в таблице. 28 февраля казанцы встретятся с "Динамо" из Махачкалы в рамках 19-го тура.
"Безумие": Корнеев отреагировал на отставку Рахимова
Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев прокомментировал решение руководства казанского "Рубина" расстаться с Рашидом Рахимовым.
Фото: ФК "Рубин"