Ловчев раскритиковал решение "Рубина" расстаться с Рахимовым

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев негативно оценил решение руководства "Рубина" расстаться с главным тренером Рашидом Рахимовым.
Фото: ФК "Рубин"
По мнению эксперта, уход специалиста может обернуться серьёзной ошибкой, особенно если его место займёт испанский тренер Франк Артига.

- Увольнение Рахимова из "Рубина" станет большой ошибкой. Там опять какие-то кланы борются: одни хотят уволить Рашида, другие – нет. Рахимов хорошо работал в этой команде. Артига у нас ничего особенного не сделал. Мы много говорим о своих футболистах и тренерах, так почему вы оскорбительно относитесь к Рахимову? - передаёт слова Ловчева Metaratings.ru.

Под руководством Рахимова "Рубин" выиграл Первую лигу в сезоне-2022/23, а затем стабильно выступал в РПЛ, занимая восьмое место в сезоне-2023/24 и седьмую позицию в сезоне-2024/25. После 18 туров текущего чемпионата казанцы располагаются на седьмой строчке, имея в активе 23 очка.

