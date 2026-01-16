Игрок "Пари НН" Майга рассказал о неуступчивости Шпилевского

Белорусский специалист возглавляет нижегородскую команду с начала сезона 2025/2026.
"Шпилевский всегда думает о футболе, о будущем. Даже после окончания матча он думает о следующем туре, двигается вперед. Никогда не сдается, у него менталитет победителя. Нужно время, чтобы поставить атакующий футбол, который хочет видеть главный тренер. Самое важное, что он верит в свои идеи, а мы верим в него", — сказал Майга в беседе со "Спорт-Экспрессом".
По итогам 18 туров "Пари НН" с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга рассказал, каково ему работать под руководством Алексея Шпилевского.
Фото: ФК "Пари НН"