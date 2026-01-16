Представители защитника "Севильи" прокомментировали интерес ЦСКА

"Насколько нам известно, ЦСКА делал запрос по данному футболисту. Он хороший игрок! Однако мы не знаем, идут ли в данный момент переговоры между клубами", - сообщили "СЭ" в агентстве.
Напомним, ранее сообщалось о том, что московский ЦСКА может пополнить свой состав центральным защитником испанской "Севильи" Кике Саласом.
В текущем сезоне Салас сыграл за севильскую команду 10 матчей и отличился забитым голом. Контакт 23-летнего футболиста действует до лета 2029 года. Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в 6 миллионов евро.
В агентстве TeamYouFirst, представляющем интересы защитника "Севильи" Кике Саласы, рассказали о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Фото: Getty Images