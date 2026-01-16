Матчи Скрыть

Новичок ЦСКА поделился впечатлениями от нахождения в клубе

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду ответил на вопрос о своих первых впечатлениях.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Еще мне нравится игровая идея главного тренера", - сказал Гонду в интервью клубной пресс-службе.

Лусиано Гонду пополнил состав ЦСКА в прошлое воскресенье, 11 января, перейдя из "Зенита". Трудовое соглашение с 24-летним аргентинским нападающим подписано до конца сезона 2029/2030.

В этом сезоне Гонду забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 22 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и Кубке России, проведя на поле 769 минут.

