Матчи Скрыть

Хавбек "Пари НН" подтвердил интерес из Китая

Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга ответил на вопрос об интересе к своей персоне.
Фото: ФК "Пари НН"
"Знаю об интересе из Китая. Но я ничего не решаю. Это дело моих представителей и клуба. Я игрок "Пари НН", буду выкладываться в каждом матче и помогать команде подняться в турнирной таблице", - цитирует Майга "СЭ".

Мамаду Майга присоединился к "Пари НН" летом 2022 года. Трудовое соглашение 30-летнего полузащитника с российским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел в составе нижегородской команды 15 матчей и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость малийского футболиста в 800 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится