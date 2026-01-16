Хавбек "Пари НН" подтвердил интерес из Китая

"Знаю об интересе из Китая. Но я ничего не решаю. Это дело моих представителей и клуба. Я игрок "Пари НН", буду выкладываться в каждом матче и помогать команде подняться в турнирной таблице", - цитирует Майга "СЭ".
Мамаду Майга присоединился к "Пари НН" летом 2022 года. Трудовое соглашение 30-летнего полузащитника с российским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел в составе нижегородской команды 15 матчей и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость малийского футболиста в 800 тысяч евро.
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга ответил на вопрос об интересе к своей персоне.
Фото: ФК "Пари НН"