Аргентинский нападающий отметил, что был хорошо знаком с будущей командой еще по матчам против нее и понимал, какой футбол ставят "армейцы".
- Много раз играл с ЦСКА. Знаю игроков. Знаю, в какой футбол играет эта команда. Игровая модель, отличные футболисты. Это всё повлияло на моё решение о переходе, - поделился форвард с клубной пресс-службой.
Гонду стал игроком ЦСКА 11 января. Форвард перешел из "Зенита" в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. В этом сезоне он провёл 22 матча, дважды поразил ворота соперников и сделал две голевые передачи.
Гонду назвал причины перехода в ЦСКА
Новичок ЦСКА Лусиано Гонду объяснил, почему согласился на переход в московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА