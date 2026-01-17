Гасилин высказался о переговорах "Зенита" по Джону

Алексей Гасилин прокомментировал возможный переход игрока "Ред Булл Брагантино" Джона Джона в " Зенит ".

Фото: Getty Images

По словам экс-футболиста петербургского клуба, переговоры еще продолжаются, поэтому говорить о трансфере как о решенном вопросе пока рано.



- Ну вопрос ещё состоится трансфер или нет. Первый оффер был в районе 15 млн, бразильский клуб отклонил. Сейчас вроде договариваются... Надеюсь, что сделка состоится, потому что игрок хорошего уровня, - поделился Гасилин в эфире "Матч ТВ".



Джон играет за "Ред Булл Брагантино" с июля 2024 года и за это время успел провести 75 матчей, отметившись 18 голами. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильская сторона готова отпустить футболиста примерно за 20 млн евро - именно эта сумма может стать ключевой в переговорах.



Команда Сергея Семака завершила первую часть сезона на втором месте, набрав 39 очков.