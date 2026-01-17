Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнИдёт
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Деменко: борьбу за чемпионство "Спартак" ещё навяжет

Бывший игрок "Спартака" Максим Деменко высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"В этом сезоне "Спартаку" уже очень сложно будет бороться за титул. 11 очков отставания - это очень много. Хотя думаю, борьбу за чемпионство "Спартак" однозначно ещё навяжет", - сказал Деменко Legalbet.

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Следующий матч команды в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится