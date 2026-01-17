Голами за "Ростов" отличились левый вингер Мохаммад Мохеби, защитник Дмитрий Чистяков и атакующий полузащитник Кирилл Щетинин. Красную карточку заработал опорный полузащитник Алексей Колтаков.
Товарищеские матчи
Голы: Мохеби, 15, Чистяков, 32, Щетинин, 42 (пен).
"Ростов": Одоевский, Прохин (Сако, 46), Эльаскалани (Бабакин, 23), Вахания (Игнатов, 46), Чистяков (Семенчук, 46), Лангович (Тарасов, 31), Мохеби (Байрамян, 31), Кучаев (Шанталий, 31), Комаров (Щетинин, 31), Зубенко (Роналдо, 46), Голенков (Сулейманов, 46).
На 61-й минуте вышли: Ханкич, Титов, Шамонин, Колтаков, Жбанов.
Удаление: Колтаков, 80.
"Ростов" разгромил "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче
Фото: ФК "Ростов"