"Если Маркиньос уйдёт из "Спартака" - это будет существенная потеря, так как на нём многое держится в атаке. Но об этом можно будет говорить только после окончания сезона, потому что он может уйти, а вместо него человек заиграет намного лучше. Если сам Маркиньос захочет уйти, то уйдёт. Многое упирается в личные отношения со Станковичем", - сказал Мостовой Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что сербская "Црвена Звезда" интересуется футболистом "Спартака".
Маркиньос выступает в составе московского клуба с начала августа 2024 года. В текущем сезоне левый вингер провел за красно-белых 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Мостовой рассказал, будет ли уход Маркиньоса потерей для "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном уходе Маркиньоса из клуба.
Фото: ФК "Спартак"