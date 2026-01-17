Заварзин: Маркиньос давно договорился с "Црвеной Звездой"

"Я думаю, что Маркиньос ещё давно договорился со Станковичем и "Црвеной Звездой". Ведь Станкович уходил не просто так. Он хотел занять место главного тренера в сербском клубе. Поэтому сейчас и осуществляется переход Маркиньоса. Но уходом этого игрока всё не закончится", - сказал Заварзин "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Црвена Звезда" заинтересована в покупке игрока.
Маркиньос выступает в составе московского "Спартака" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о возможном переходе Маркиньоса в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Спартак"