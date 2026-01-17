Мостовой: с такой зарплатой, как у Вендела, его можно каждый день штрафовать

Ранее наставник "Зенита" Сергей Семак сообщил, что бразилец не прилетел на первый сбор клуба в Катар и готов оплатить штраф. Отмечалось, что Вендел и раньше опаздывал на сборы, за что уже получал дисциплинарные санкции.
- Вендел не приехал, потом выйдет на поле и снова будет лучшим. Наверное, для него это простительно. Я бы не переживал, если бы у меня был такой игрок. Ничего страшного. С такой зарплатой, как у Вендела, его можно хоть каждый день штрафовать, - передаёт слова эксперта Metaratings.ru.
Вендел играет за "Зенит" с 2020 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл 16 матчей, забил один мяч и оформил три ассиста на партнёров.
"Зенит" с 39 очками в активе идёт на второй строчке в чемпионате России. Лидирует в РПЛ "Краснодар" с 40 баллами.
