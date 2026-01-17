Защитник "Зенита" согласовал переход в "Палмейрас" - источник

По информации Gazeta Esportiva, футболист уже договорился с "Палмейрасом" о переходе.
Сообщается, что бразильский клуб рассматривает вариант, при котором сможет уменьшить стоимость сделки за счёт процента прав на Джон Джона, которым интересуется "Зенит".
Ранее появлялась информация, что петербуржцы оценивают трансфер Нино в 12 млн евро.
Нино перешёл в "Зенит" в январе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го. В этом сезоне футболист выходил на поле в 17 матчах за сине-бело-голубых, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Фото: ФК "Зенит"