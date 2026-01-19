Матчи Скрыть

Комличенко обозначил личную задачу на оставшиеся 12 туров РПЛ

Форвард "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, какую результативность считает хорошей для себя после возобновления чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
Нападающего спросили, сколько мячей он хотел бы забить в весенней части сезона.

- Если будет 10 в сумме, то здорово. Понятно, нападающий по голам оценивается. Но по тому, как складывается сезон, важен в первую очередь результат команды, - цитирует игрока "РБ Спорт".

По словам игрока, его устроит вариант, если в оставшихся 12 турах он отличится пять раз. В первой части сезона Комличенко провёл 17 матчей и забил пять голов.

