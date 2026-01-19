Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ИМТНе начат
Оренбург
17:00
СурханНе начат

Гладилин выступил против ухода Маркиньоса из "Спартака"

Вокруг нападающего "Спартака" Маркиньоса продолжают ходить разговоры о возможном переходе в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Спартак"
Свою позицию по этой теме обозначил Валерий Гладилин, который считает, что красно-белым не стоит расставаться с бразильцем.

- Это пока слухи. Конечно, возможный уход Маркиньоса будет потерей для "Спартака". И отдавать его нельзя, он в расцвете сил. Станкович знает его потенциал. Маркиньос - один из самых перспективных футболистов в составе "Спартака". Надо его сохранять для команды, - передаёт слова эксперта "Чемпионат".

Ранее в прессе была информация, что "Црвена Звезда" готова предложить московскому клубу 5 млн евро с учётом бонусов за трансфер 26-летнего футболиста, а также процент от его возможной будущей продажи.

Напомним, бразилец пополнил состав столичной команды летом 2024 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится