Гладилин выступил против ухода Маркиньоса из "Спартака"

Свою позицию по этой теме обозначил Валерий Гладилин, который считает, что красно-белым не стоит расставаться с бразильцем.
- Это пока слухи. Конечно, возможный уход Маркиньоса будет потерей для "Спартака". И отдавать его нельзя, он в расцвете сил. Станкович знает его потенциал. Маркиньос - один из самых перспективных футболистов в составе "Спартака". Надо его сохранять для команды, - передаёт слова эксперта "Чемпионат".
Ранее в прессе была информация, что "Црвена Звезда" готова предложить московскому клубу 5 млн евро с учётом бонусов за трансфер 26-летнего футболиста, а также процент от его возможной будущей продажи.
Напомним, бразилец пополнил состав столичной команды летом 2024 года.
Фото: ФК "Спартак"