"Возьмите "Спартак". Там же вообще все в трубу улетает. Прошлой зимой они ошиблись на 50 миллионов. Купили Гарсию за 20 миллионов, добавьте агентские, зарплату. В итоге он еще и убивает Угальде, который был лучшим бомбардиром лиги, а теперь от Гарсии хотят избавиться. Вот вам минус 50 миллионов. Плюс отступные за Станковича. И это не вина клуба, а вина конкретных людей, которые тянут за собой такие последствия", - цитирует Гасилина Metaratings.
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа зимой 2025 года за 18,7 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 10 миллионов евро.
В ноябре 2025 года столичный клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал с командой с лета 2024 года. Новым главным тренером красно-белых стал Хуан Карлос Карседо, который ранее возглавлял кипрский "Пафос". По итогам 18 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками в своем активе.
Гасилин: у "Спартака" деньги улетают в трубу
Фото: ФК "Спартак"