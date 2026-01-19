Булыкин: "Крылья Советов" - неплохой вариант для Макарова

"Сейчас Макарову надо найди клуб, где он будет играть. Тогда он сможет доказать всем свой уровень. В целом "Крылья Советов" – неплохой вариант для игрока. Если Макаров отказался от этого предложения, значит у него другие варианты, которые сейчас не афишируются", - цитирует Булыкина "Советский Спорт".
Напомним, что Денис Макаров не полетел с основной командой московского "Динамо" на зимние сборы - полузащитник тренируется со второй командой бело-голубых. Контракт футболиста со столичным клубом истекает летом 2026 года.
Сообщалось, что Макаров отказался переходить в самарские "Крылья Советов", так как ждет предложений от более статусных клубов. Всего полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 121 матч и записал на свой счет 22 забитых мяча и 14 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на отказ полузащитника "Динамо" Дениса Макарова переходить в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Динамо"