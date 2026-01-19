"Однозначно его уход в чем-то ослабляет "Локо". Для ЦСКА же это серьезное, очень сильное приобретение. Наконец-то клуб стал укреплять состав. Плюс ещё они подписали Лусиано из "Зенита". Видимо, это укрепление [сделано] для борьбы за самые высокие места в чемпионате", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил с красно-синими контракт до лета 2029 года. Также "армейцы" совершили обмен с петербургским "Зенитом" - к московскому клубу присоединился форвард Лусиано Гонду, в обратном направлении последовал защитник Игорь Дивеев.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками в своем активе и отстает от "Краснодара" на четыре очка.
"Наконец-то клуб стал укреплять состав". Дьяков - о Баринове в ЦСКА
