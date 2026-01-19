Поводом для комментария стали разговоры о возможном уходе Матео Кассьерры в "Атлетико Минейро", после чего Соболев может остаться единственным форвардом петербургского клуба.
- Соболев - это не нападающий, а так, чёрти что... С таким нападением "Зениту" ловить нечего", - цитирует Пономарёва "Газета".
Соболев перебрался в "Зенит" летом 2024 года из "Спартака". В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл 23 матча за "сине-бело-голубых", забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
"Зенит" с 39 баллами в копилке идёт вторым в чемпионате. В первом официальном матче команда дома примет "Балтику", поединок состоится 27 февраля.
Пономарёв жёстко высказался о Соболеве в "Зените"
Владимир Пономарёв резко оценил игру нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"