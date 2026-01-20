Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Канчельскис: Сперцян точно пригодился бы "МЮ"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сейчас Эдуард помог бы "Манчестер Юнайтед". У них тяжелая ситуация с футболистами. Не скажу, что Сперцян сильнее Бруну Фернандеша, но Эдуард точно пригодился бы "МЮ". Проблем в основном составе у Эдуарда не было бы", - сказал Канчельскис "РБ Спорту".

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "быков" 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков в 22 матчах.

