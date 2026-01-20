"Сейчас Эдуард помог бы "Манчестер Юнайтед". У них тяжелая ситуация с футболистами. Не скажу, что Сперцян сильнее Бруну Фернандеша, но Эдуард точно пригодился бы "МЮ". Проблем в основном составе у Эдуарда не было бы", - сказал Канчельскис "РБ Спорту".
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "быков" 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков в 22 матчах.
Канчельскис: Сперцян точно пригодился бы "МЮ"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"