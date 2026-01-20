Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Галактионов оценил физическую форму Веры на сборах "Локомотива"

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, в каком состоянии находится полузащитник Лукас Вера.
Фото: ФК "Локомотив"
- То, что длительный перерыв не прошёл бесследно для его функциональной готовности, это так. Но у нас есть время привести его в боевое состояние. И шаг за шагом мы это делаем, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".

Ранее "Локомотив" публиковал кадры со сборов в Абу-Даби, где было заметно, что у Веры есть проблемы с лишним весом.

20 января хавбек отличился в товарищеском матче с "Чэнду Жунчэн", в котором железнодорожники победили со счётом 4:0.

Аргентинец перешёл в "Локомотив" 17 декабря 2025 года и подписал контракт до лета 2028-го.

