Галактионов оценил физическую форму Веры на сборах "Локомотива"

- То, что длительный перерыв не прошёл бесследно для его функциональной готовности, это так. Но у нас есть время привести его в боевое состояние. И шаг за шагом мы это делаем, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".
Ранее "Локомотив" публиковал кадры со сборов в Абу-Даби, где было заметно, что у Веры есть проблемы с лишним весом.
20 января хавбек отличился в товарищеском матче с "Чэнду Жунчэн", в котором железнодорожники победили со счётом 4:0.
Аргентинец перешёл в "Локомотив" 17 декабря 2025 года и подписал контракт до лета 2028-го.
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, в каком состоянии находится полузащитник Лукас Вера.
Фото: ФК "Локомотив"