"Крылья Советов" выплатили ещё 54 млн рублей долга перед "РТ-Капитал"

В "Крыльях Советов" сообщили о новых выплатах по задолженности перед компанией "РТ-Капитал".

Фото: ПФК "Крылья Советов"





Таким образом, по состоянию на 20 января остаток долга составляет 519 млн рублей. Из этой суммы 454 млн приходится на основной долг, ещё 64,9 млн - исполнительский сбор.



Напомним, ранее "Крылья Советов" объявляли, что 30 декабря выплатили 535 млн рублей в счёт задолженности перед "РТ-Капитал". Судебное разбирательство связано с кредитными договорами 2011 года, а общая сумма требований по решению Арбитражного суда Москвы превышала 923 млн рублей.



В этом сезоне самарский клуб набрал 17 баллов и располагается на 12-й строчке в таблице.



