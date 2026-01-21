Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Эменике ответил, готов ли Карпин к работе в Ла Лиге

Эммануэль Эменике высказался о перспективах Валерия Карпина в Испании.
Фото: ФК "Динамо"
Экс-форвард "Спартака" считает, что нынешний главный тренер сборной России вполне способен поработать в Ла Лиге и справился бы с задачами в "Реале Сосьедад".

- Способен ли Карпин тренировать "Реал Сосьедад"? Конечно, способен! У меня нет никаких сомнений в этом. И не только "Реал Сосьедад", но и другие клубы Ла Лиги, - цитирует Эменике Metaratings.ru.

Карпин несколько дней назад посетил матч Ла Лиги между "Реалом Сосьедад" и "Барселоной" (2:1). Ранее специалист допускал, что в будущем может вернуться в клуб из Сан-Себастьяна уже в качестве тренера.

Напомним, ранее Карпин тренировал московское "Динамо", но осенью покинул клуб и решил сосредоточиться только на сборной России.

