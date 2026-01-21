Эменике ответил, готов ли Карпин к работе в Ла Лиге

Экс-форвард "Спартака" считает, что нынешний главный тренер сборной России вполне способен поработать в Ла Лиге и справился бы с задачами в "Реале Сосьедад".
- Способен ли Карпин тренировать "Реал Сосьедад"? Конечно, способен! У меня нет никаких сомнений в этом. И не только "Реал Сосьедад", но и другие клубы Ла Лиги, - цитирует Эменике Metaratings.ru.
Карпин несколько дней назад посетил матч Ла Лиги между "Реалом Сосьедад" и "Барселоной" (2:1). Ранее специалист допускал, что в будущем может вернуться в клуб из Сан-Себастьяна уже в качестве тренера.
Напомним, ранее Карпин тренировал московское "Динамо", но осенью покинул клуб и решил сосредоточиться только на сборной России.
Фото: ФК "Динамо"