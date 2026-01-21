Представители Челестини: у Фабио все хорошо в России, ему нравится Москва

"У Фабио всё хорошо в России, он счастлив в ЦСКА. Думаем, что ему нравится Москва. Не знаем, стоит ли ждать приглашения Челестини в топ-клубы Европы в случае успеха с ЦСКА", - приводит слова представителя агентства Metaratings.
Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом 2025 года, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов, а также становился чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии с "Базелем".
По итогам 18 сыгранных туров красно-синие располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.
В футбольном агентстве You First, представляющем интересы главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, рассказали о впечатлениях специалиста от работы в России.
Фото: ПФК ЦСКА