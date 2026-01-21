Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ИМТ2 тайм

Представители Челестини: у Фабио все хорошо в России, ему нравится Москва

В футбольном агентстве You First, представляющем интересы главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, рассказали о впечатлениях специалиста от работы в России.
Фото: ПФК ЦСКА
"У Фабио всё хорошо в России, он счастлив в ЦСКА. Думаем, что ему нравится Москва. Не знаем, стоит ли ждать приглашения Челестини в топ-клубы Европы в случае успеха с ЦСКА", - приводит слова представителя агентства Metaratings.

Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом 2025 года, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов, а также становился чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии с "Базелем".

По итогам 18 сыгранных туров красно-синие располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится