По информации источника, московский "Спартак" сделал предложение по трансферу защитника "Балтики" Владислава Сауся. Калининградцев не устроило начальное предложение красно-белых, переговоры продолжаются.
В текущем сезоне Саусь провел за калининградцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками в своем активе. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 29 баллами.
Источник: "РБ Спорт".
"Спартак" сделал предложение по трансферу футболиста "Балтики" - источник
Защитник "Балтики" Владислав Саусь может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Балтика"