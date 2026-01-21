Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

"Спартак" сделал предложение по трансферу футболиста "Балтики" - источник

Защитник "Балтики" Владислав Саусь может продолжить карьеру в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, московский "Спартак" сделал предложение по трансферу защитника "Балтики" Владислава Сауся. Калининградцев не устроило начальное предложение красно-белых, переговоры продолжаются.

В текущем сезоне Саусь провел за калининградцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками в своем активе. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 29 баллами.

Источник: "РБ Спорт".

Опубликовал:
