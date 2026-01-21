"На сегодняшний день компания "РТ-Капитал" заявила лишь о намерении признать "Крылья" банкротом. Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед "РТ-Капитал" до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением", - приводит слова Яковлева "Чемпионат".
Ранее стало известно, что "РТ-Капитал" уведомил самарские "Крылья Советов" о намерении признать футбольный клуб банкротом через суд.
Напомним, что в 2025 году Арбитражный суд Москвы взыскал с самарских "Крыльев Советов" свыше 923 миллионов рублей по иску компании "РТ-Капитал". В декабре судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении самарского клуба о взыскании долга. В клубе заявили о погашении большей части долговых обязательств.
Не ранее 5 февраля и не позднее 20 числа этого же месяца "РТ-Капитал" имеет право обратиться в Арбитражный суд с просьбой признать АО ПФК "Крылья Советов" банкротом. Процесс банкротства может быть прекращен, если должник гасит задолженность в полном объеме.
В "Крыльях Советов" высказались о возможном банкротстве клуба
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев прокомментировал информацию о возможном банкротстве самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"