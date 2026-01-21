Матчи Скрыть

Агент игрока "Балтики" прокомментировал новость об интересе "Спартака"

Андрей Талаев, агент защитника "Балтики" Владислава Сауся, отреагировал на информацию о переговорах со "Спартаком".
Фото: РПЛ
"Ничего об этом не знаю. Мне ничего не известно. Какова вероятность, что Владислав останется в "Балтике" этой зимой? Пока не найдется тот клуб, который договорится с "Балтикой", он останется", - цитирует агента "Матч ТВ".

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что "Спартак" сделал "Балтике" предложение по трансферу крайнего защитника Владислава Сауся.

22-летний Саусь перешел в "Балтику" летом 2024 года из "Зенита-2". Трудовое соглашение игрока с калининградским клубом действует до 30 июня 2029 года. В этом сезоне футболист провел 19 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 1 мяч и отдал 2 голевых паса.

