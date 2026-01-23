"Спартак" согласовал личный контракт с Саусем - источник

По информации источника, сегодня, 23 января, игрок вылетает из Турции в Москву, чтобы пройти медицинский осмотр.
Владислав Саусь выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Московский "Спартак" согласовал личный контракт с игроком "Балтики" Владиславом Саусем.
Фото: ФК "Балтика"