"Динамо" договорилось о переходе Макарова в "Кайсериспор" - источник

Московское "Динамо" договорилось о переходе Дениса Макарова в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, "Кайсериспору" еще предстоит согласовать условия личного контракта с игроком.

Ранее российский футболист заявлял, что хочет покинуть команду, если главным тренером останется Ролан Гусев.

Денис Макаров выступает в составе московского "Динамо" с начала августа 2021 года. В текущем сезоне правый вингер провел за клуб 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.

Источник: журналист Лоренцо Лепоре

