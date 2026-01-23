Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
Отменён
ИМТОтменён
Динамо
2 - 2 (П 5 - 3) 2 253
Шанхай ШэньхуаЗавершен

"Он никакущий". Ловчев высказался об игроке "Зенита"

Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев резко оценил игру форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
Эксперт считает, что нападающему тяжело вписаться в команду, а петербургскому клубу всё равно потребуется усиление на позиции центрального нападающего.

- Пока он никакущий. Вообще он не в ту команду пошёл, откровенно говоря. И когда он туда пошёл, сделал ошибку, потому что сейчас является инородным телом для "Зенита" при тех бразильцах, которые там играют, - поделился эксперт в эфире "Матч Премьер".

Футболист пополнил ряды петербургской команды летом 2024 года, перейдя из столичного "Спартака". В этом сезоне форвард выходил на поле в 23 матчах и пять раз поразил ворота соперников, оформив также три ассиста.

"Зенит" с 39 очками идёт на второй позиции в Премьер-лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится