Эксперт считает, что нападающему тяжело вписаться в команду, а петербургскому клубу всё равно потребуется усиление на позиции центрального нападающего.
- Пока он никакущий. Вообще он не в ту команду пошёл, откровенно говоря. И когда он туда пошёл, сделал ошибку, потому что сейчас является инородным телом для "Зенита" при тех бразильцах, которые там играют, - поделился эксперт в эфире "Матч Премьер".
Футболист пополнил ряды петербургской команды летом 2024 года, перейдя из столичного "Спартака". В этом сезоне форвард выходил на поле в 23 матчах и пять раз поразил ворота соперников, оформив также три ассиста.
"Зенит" с 39 очками идёт на второй позиции в Премьер-лиге.
"Он никакущий". Ловчев высказался об игроке "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"