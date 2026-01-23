Матчи Скрыть

Джон близок к переходу в "Зенит" - источник

Полузащитник "Ред Булл Брагантино" Джон Джон находится в шаге от перехода в "Зенит".
Фото: Getty Images
Сообщается, что футболист должен пройти медосмотр 24 или 25 января, после чего планируется подписание контракта с петербургским клубом. При этом отмечается, что стороны пока не согласовали структуру бонусных выплат.

Ранее в СМИ появлялась информация, что петербургский клуб готов заплатить за бразильца около 20 млн евро с учётом бонусов.

В 2025 году Джон Джон провёл 34 матча в чемпионате Бразилии и забил 10 голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.

Источник: Legalbet

