Сообщается, что футболист должен пройти медосмотр 24 или 25 января, после чего планируется подписание контракта с петербургским клубом. При этом отмечается, что стороны пока не согласовали структуру бонусных выплат.
Ранее в СМИ появлялась информация, что петербургский клуб готов заплатить за бразильца около 20 млн евро с учётом бонусов.
В 2025 году Джон Джон провёл 34 матча в чемпионате Бразилии и забил 10 голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.
Источник: Legalbet
Джон близок к переходу в "Зенит" - источник
Полузащитник "Ред Булл Брагантино" Джон Джон находится в шаге от перехода в "Зенит".
Фото: Getty Images