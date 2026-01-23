Орлов назвал главного фаворита чемпионской гонки РПЛ

По словам комментатора, на золото будут претендовать сразу несколько команд, однако главным кандидатом на титул он по-прежнему считает "Зенит".
- ЦСКА и "Зенит" претендуют. У ЦСКА усиление - Баринов и Лусиано. Челестини будет бороться за золотые медали. Также это будет делать "Краснодар". Ну а фаворитом должен стать "Зенит", - поделился комментатор в эфире "Радио Зенит".
Напомним, "Зенит" завершил первую часть сезона на втором месте в таблице РПЛ. Петербуржцы отстают от лидирующего "Краснодара" всего на одно очко. "Локомотив" входит в тройку с 37 очками, а ЦСКА, набравший 36 баллов, идёт на четвёртой строчке.
Добавим, что возобновление РПЛ запланировано на конец февраля.
Геннадий Орлов поделился мнением о раскладах в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"