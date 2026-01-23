Быстров - о лимите: какая разница, десять иностранцев сыграет или пять

- Как повлияет на уровень? А сейчас высокий у нас уровень чемпионата? Какая разница, десять иностранцев сыграет или пять - игра качественно не изменится, - передаёт слова Быстрова "Советский спорт".
Ранее стало известно, что решение по ужесточению лимита является окончательным. Сейчас команды одновременно могут выпускать на поле восемь иностранцев, а включать в заявку на матч - 13. Однако при ужесточении одновременно играть смогут не более пяти иностранных футболистов, а всего в заявке их будет максимум 10.
В сезоне 2025/26 в чемпионате с 40 баллами лидирует "Краснодар". Следом идёт "Зенит", у которого 39 очков, а замыкает тройку "Локомотив" (37).
Владимир Быстров, экс-игрок "Зенита", прокомментировал скорое ужесточение лимита на легионеров в российском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"